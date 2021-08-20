بدر خلف يثير السخرية بعد ظهوره بالحجاب ودعائه: “ارزقهم ملايين وبشره صافيه وحواجب مرتبه”

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - أثار خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، موجة واسعة من السخرية بعد نشره صورة حديثة له ظهر فيها وهو يضع الحجا ويحث متابعاته على الصلاة.

وظهر بدر خلف عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: “صدقيني ما راح ينفعك شي غير صلاتك وحشمتك”.





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فيما علق على صورة اخرى: “قاعده ادعيلكم فكل صلاتي، يارب وفق بناتي الكيكات وارزقهم ملايين وبشره صافيه وحواجب مرتبه، آمين”.

وقد انهالت التعليقات الساخرة على صورة بدر خلف والمنتقدة مع مطالبات بإغلاق حساباته، وكان من بين هذه التعليقات:”كنا ندعيلك بالهداية وانتهى بك المطاف بارتداء الحجاب، الله يصلحك ياخي”.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بدر خلف بالحجاب؛ إذ قال في تغريدة سابقة: “الكل يبارك لي إنى تحجبت، مشكورين هذا كلهمن دعواتكم لي بالهداية، يارب باقي البنات يتعلمون مني ويتحجبون، الحجاب ستر ووقار وإيمان”.

ويشتهر بدر بفيديوهاته الأنثوية، التي يظهر فيها وهو يقدم لمتابعاته من الفتيات والسيدات نصائح تجميلية عن كيفية الاهتمام بالبشرة والمكياج والشعر، من خلال فيديوهات يقوم فيها بعمل مكياج ووضع ماسكات لنفسه ليتعلمن منه، كما أنه يطلق على نفسه اسم “ماما بدرية”، و”كيكة”.