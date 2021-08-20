بلقيس تتعرض لانتقادات بعد وصلة رقص مع محمد رمضان في الساحل الشمالي.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - أشعل الفنانين المصري محمد رمضان واليمنية وبلقيس فتحي منصات السوشيال ميديا بعد تداول مقطع فيديو ظهرا فيه وهما يرقصان معاً على أنغام أغنية ثابت للنجم المصري.

وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تضمن رقص بلقيس فتحي ومحمد رمضان، حيث اجتمع الفنانين في الساحل وظهرا وهما يلتقطان الصور التذكارية مع معجبيهما.

وتوقع الجمهور بأن لقاء بلقيس فتحي ومحمد رمضان قد يكون بداية لمشروع فني يجمعهما وليس مجرد لقاء عابر .

ويأتي الفيديو من كواليس حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي والذي يجمعه مع النجم الإيطالي ميشيل موروني، ويبدو أن لقاءه مع الفنانة اليمنية بلقيس جاء خلال تواجده بالساحل الشمالي على هامش استعداداته لحفله المنتظر.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يعلم بلقيس فتحي العديد من الحركات الراقصة، وسط تفاعل من الفنانة اليمنية، التي أثارت الجدل بإطلالتها حيث اعتبرها عدد من متابعيها جريئة مقارنة بما تعودت على الظهور به.

وجاء في بعض التعليقات: “بلقيس بعد انفصالها صار في شي غريب فيها مو متعودين منها على هيك لبس، ما بعرف إيش جرالها” و “صراحة كثير تغيرت كانت لبسها محتشم مادري ايش صار عليها بعد طلاق تغيرت كثير”، “سبحان مبدل المشاعر محمد رمضان زمان كنت من متابعاته واحبه وبلقيس قبل كنت كثير احبها واحترمها المشكله انو هالممثل ما عرف يستغل شهرتة بشي كويس وهالمغنية ما حطت اهتمامها كيف تطور من نفسها ..نزلو ثنيناتهم يتزاحمو للقاع مع باقي المشاهر والفناني اللي سبقوهن بالقرف”.