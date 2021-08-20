شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jungle Cruise لـ ذا روك يحقق 157 مليونا بعد 19 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون الجديد Jungle Cruise ، إيرادات وصلت إلى 156 مليونًا و 663 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد طرح العمل يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruise بين 84 مليونًا و 463 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 72 مليونًا و 200 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغيرعبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.