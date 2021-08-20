شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن:فيه حالة تناغم دايمة بينى وبين أنور و أوس أوس على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل نجم الكوميديا محمد عبد الرحمن، ضيفا علي تلفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، وذلك في كواليس مسرحية "شمسية وأربع كراسى"، حيث تحدث عن دوره فى المسرحية، وعن ميريهان حسين ووقوفها أول مرة على خشبة المسرح، والتى انضمت إليهم مؤخرا.

وقال محمد عبد الرحمن:" شخصيتى فى المسرحية رجل أعمال ودائما في حالة تناغم بينا عالطول فى التمثيل مع أنور و أوس أوس وميريهان حسين أول مرة ليها على المسرح جميلة جدا وشاطرة ودخلت وسطينا بسرعة ومحسناش إنها هي جديدة علينا ويمكن تحمسها وتحمس أشرف عبد الباقى ليها كان في محله وهى مُبهرة، وعندها عوامل كتير حلوة جدا ولما دخلت وسطينا كلنا دوبنا في بعض".

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطاركوميدى خفيف.