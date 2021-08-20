شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يستعيد ذكريات طفولته مع ناشئى الأهلي: تفتكروا أنا فين؟.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان الشاب أحمد فهمى ذكريات طفولته، عندما كان ناشئا فى النادى الأهلى تحت قيادة الكابتن فوزى سكوتى والكابتن مفتى إبراهيم، ونشر صورة قديمة له طفولته خلال تواجده فى القلعة الحمراء، ضمن صفوف الناشئين.

وعلق أحمد فهمى على الصورة التى نشرها عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: "ناشئين النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن فوزى سكوتى والكابتن مفتى إبراهيم، تفتكروا أنا فين؟".



أحمد فهمى



فهمى

وفى سياق آخر، أصبحت مجاميع الثانوية العامة لعدد كبير من النجوم والمشاهير معروفة أمام متابعيهم، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الثلاثاء الماضى، ومن بين النجوم الذين حصلوا على مجموع درجات مرتفع في الثانوية العامة النجم أحمد فهمي الذي حصل علي مجموع 99,8%، وهو ما جعل فهمي يعلق على الأمر بشكل كوميدى ساخر على تويتر بـ"مش عارف ده مجموعى فى الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".