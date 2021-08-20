"200 جنيه" يُعيد المخرج محمد أمين للسينما بعد غياب 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر المخرج القدير محمد أمين، طرح فيلمه السينمائي "200 جنيه" بدور العرض، والمقرر له يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

ويعود "أمين" بهذا الفيلم الضخم بعد غياب 8 سنوات عن السينما بعد آخر تجربة سينمائية له والتي كانت من خلال فيلم"فبراير الأسود" الذي خاض بطولته الفنان الكبير الراحل خالد صالح والذي طُرح بالسينمات عام 2013.

وسبق لـ محمد أمين، أن قدم عدة أفلام ناجحة قبل تجربة "200 جنيه"، ومنها "بنتين من مصر" عام 2010 ، و"ليلة سقوط بغداد" عام 2005، و"أفريكانو" عام 2001 ، و"جاءنا البيان التالي" عام 2001، و"فيلم ثقافي" عام 2000.

كما ينتظر أمين، طرح ت فيلم "التاريخ السري لكوثر" للنجمة ليلى علوي، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه، حيث شهد العمل عدة تأجيلات.

المخرج المبدع محمد أمين، خريج المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1985، من أبرز المخرجين المصريين على الساحة الفنية.

ويُراهن "أمين" على فيلم "200 جنيه" بأن يُحدث ضجة كبيرة في السينما المصرية عقب طرحه بدور العرض، خاصة أنه بذل فيه مجهودًا كبيرًا في إخراجه، بالإضافة إلى كونه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وبسبب أيضًا السيناريو الذي كتبه المؤلف المبدع أحمد عبدالله.

فيلم "200 جنيه" بطولة النجوم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.