قبل طرحه بالسينمات.. 20 صورة لنجوم وأبطال فيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر نجوم فيلم "200 جنيه" طرح العمل بدور العرض السينمائي يوم 25 أغسطس الجاري.

وحرص أبطال الفيلم على الترويج له عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ شارك نجوم العمل بصورهم مع الـ200 جنيه، وانتشرت "بوسترات" لكل منهم على حدا.

كما شهد برومو الفيلم الذي طرحته الجهة المنتجة للعمل، لقطات لبكاء عدد من الفنانين، مثل ليلى علوي، ومي سليم، وتعرض خالد الصاوي لحادث، ورقص الفنانة غادة عادل.

ونرصد في 20 صورة، رحلة أبطال الفيلم مع الـ "200 جنيه" وذلك قبل طرحه بالسينمات.

فيلم "200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، محمد العريف، آيه قاسم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.