دنيا بطمة بدون مكياج ولطيفة على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

شيما هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيما هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية أنيقة.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها على شاطئ البحر.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له على شاطئ البحر.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت أنيقة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس أحد أعمالها الفنية.