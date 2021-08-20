بالصور| علي الحجار يشعل حفله في القلعة.. ويغني باقة متنوعة من أشهر أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيا الفنان علي الحجار، مساء اليوم الخميس حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وقدم الحجار باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وتضمن برنامج الحفل: "يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني وحرماً يا سيدي".

وقبل حفل الحجار، أحيت فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا في الثامنة مساء.

وضم الحفل مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية تصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن، منها: سواي، امرأة تحب، الكتابة على الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الأوبرا.