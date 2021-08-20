"أجمل قلب".. هكذا احتفل دياب بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان دياب، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد زوجته هاجر الإبياري، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر دياب، صورة له معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإنتي حبيبتي وزوجتي وصاحبتي وبنتي.. كل سنة وإنتي أحسن وأفضل إختياراتي ومنورة حياتي يا أجمل قلب في الدنيا.. ربنا يخليكي ليا ويقدرني أسعدك يا رب.. بحبك".

يذكر أن آخر أعمال محمد دياب مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، عمادة زيادة، محمد جمعة، منة فضالي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".