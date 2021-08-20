بالفيديو| إياد نصار: "ياما في الجراب يا حاوي" تحدي لطيف و"موسى" مغامرة مدروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام.

أكد الفنان إياد نصار، أن كون "ياما في الجراب ياحاوي" أوبريت، سبق وتم تقديمه أكثر من مرة، يمثل تحديا لطيفا، مشددًا على أن العمل الذي يغيب عنه التحدي "ممل".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الممثل لو لم يقدم عملا فيه تحدي، تغيب عنه المتعة، وسيصل هذا الإحساس للجمهور، لأنه يجلس أمامي، وأرى أن (ياما في الجراب يا حاوي) مشروع صح في توقيت صح وبتكوين صح".

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وعن فيلمه المعروض حاليا في دور العرض السينمائي "موسى" قال إياد "الفيلم تم تقديمه ليس على نظام مارفل ولكن على نظام DC، فالشخصيات تعاني من مأساة، واعتبره مغامرة لكن مدروسة، وبداية لشيء نحتاجه، فنحن بحاجة أن نقدم هذا النوع في السينما الخاصة بنا، وتم تقديمه بطريقة حقيقية وصحيحة، كان كل قلقنا أن الجمهور لا يصدق أن هذا يحدث عندنا، والحمد لله حصل بناء للحكاية بشكل يجعل المشاهد يصدق، وعندما يحدث هذا الصدق والجمهور يشتري الفكرة هذا نجاح، ويعني أننا قطعنا شوطا كبيرا".

وأوضح "في السينما الغربية وهوليوود مثلا هم ليسوا بحاجة لتبرير كبير أن لديهم روبوت أو الشخص الذي يطير، والمشاهد العربي قد يصدق ذلك سريعا من عالم مارفل، وفي حال تقديم نفس الأمر باللغة العربية قد يحتاج وقتا كبيرًا، لكن الحمد لله اجتزنا ذلك، وعرف المشاهد يتورط مع الحكاية ويصدقها ويكمل معانا، وضعنا الخطوة الأولى، وأي شخص بعد ذلك سيتمكن من تقديم فكرة، ولن يحتاج إلى مجهود كبير ليقنع الجمهور".

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد.