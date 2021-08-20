شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن: اشتغلت فى الديكور مع يوسف شاهين ووحيد حامد له فضل كبير عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ المخرج تامر محسن ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة Cbc، وكشف خلال الحلقة عن عمله بالديكور في البداية، قائلا: "مخرج فريق أتيليه المسرح قالى في فيلم المهاجر والمصير عاوزين حد يعمل رسومات معمارية لمعابد وكدة، فقولت أي حاجة لها علاقة بالسينما هاروحها، فروحت اشتغلت ديكور فيهم مع المخرج يوسف شاهين وكفاية انى وقفت جنبه وتبادلنا بعض الجمل".

وعن قلة أعماله قال المخرج تامر محسن: "ناس كتير بتقولى إنى كسول أو انتاجى قليل ودايما دفاعى عن الأمر ده إنى بحاول أعمل شيء أقرب لأفلام السينما، تانى حاجة أنا مش هعرف أكون المخرج اللى عايش في بلاتوهات ولازم أخرج بره لأن الحياة بره مش في البلاتوه، وساعات وأنا في التصوير مش بكون عارف إيه بيحصل في الدنيا بسبب عدد الساعات الرهيبة اللى في التصوير".

وعن عمله مع وحيد حامد، قال تامر محسن: "وحيد حامد له فضل كبير عليا ودعمه ليا وكان من نظرة عينه كويس، وهو عفنى من مشروع التخرج وخرجت من تحكيم المشروع، فقالى وحيد حامد سأل عليك، وروحت قابلته راح مسلم عليا وابتسم لمدة 7 ثوانى وانتهى املوضوع وقالى برافو عليك أنا حبيت الفيلم".

وأضاف تامر محسن: "واتخرجت من معهد السينما بامتياز وكان بيجيلى أفلما أخرجها وانا مش فاهم ازاى، لان بشوف الأجيال العظيمة كانوا بيكتسبوا الخبرة في بداية الأربيعنات وانا عامل حسابى على كدة، ووقتها اشتغلت في الأفلام الوثائقية مش حبا فيها ولكن كانت أكثر حرية وفىنفس الوقت مصدر للرزق".

وأكد: "اشتغلت مع وحيد جامد بعد 10 سنين من لقائنا الأول، وقالى تعالى عاوزك تعملى مسلسل (بدون ذكر أسماء)، ودى كانت جرأة كبيرة جدا منه انه يجيب مخرج لسه معملش حاجة ويثق فيه كده وهو اسم كبير".

وعن مسلسل تحت السيطرة قال تامر محسن: "جمال العد قابلنى في 2010 وقالى نفسى أعمل مسلسل عن الإدمان والمخدرات، وده كان أول منتج يعرض عليا فكرة، وسألته اخترتنى ليه فقالى أنه عاوز المسلسل شبابى ومحتاج كمان يختار املمثلين شباب، فقلتله هذاكر الموضوع وأشوف الموضوع وده كان قبل بدون ذكر أسماء، ووقتها قلتله عاوز مريم ناعوم اللى تكتب وكنا متجوزين وكانت وقتها هي شاطرة جدا، وانا بتهيالى هتكتب الموضوع ده كويس، وجابلونا مدمنين متعافين يحكولنا قصص، ولما سمعتها خوفت وقلت انا استعجلت في الخلفة وأنا مش مستعد للأبوه وده كان سبب انى اتشجع اعمل المسلسل ده".

وعن زوجته مريم نعوم قال تامر محسن: "احنا مش بنشتغل طول الوقت مع بعض واحنا عيشرة 20 سنة ومتفاهمين جدا مع بعض لما بنشتغل، مشيرا إلى أن كلمة المخرج هي التي تتحكم في العمل حتى وان كانت مخرجة والزوج هو السيناريست".

وعن ظهوره في مسلسل لعبة نيوتن بالتمثيل بدور دكتور تحاليل، قال تامر محسن: "مكنش في ممثل واعتذر عشان اعمل الدور ده، ودى مش أول مرة أمثل، أنا ظهرت في تحت السيطرة بس محدش هيشوفها غيرى بس هي في الحلقة 29، وفى مسلسل هذا المساء في اخر حلقة كنت ظاهر ضيف شرف، يمكن في لعبة نيوتن كان في شوية جرأة أظهر بقى بوشى وبشكل كويس".

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" شارك فى بطولته كل من عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



تامر محسن



تامر محسن



تامر محسن



تامر محسن ومني الشاذلي