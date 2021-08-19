أول أغنية باللهجة المصرية.. بلقيس تروج لـ"دبلوماسي" برقصة مودرن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة اليمنية بلقيس، متابعتها على "أنستقرام"، بمقطع قصير من أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "دبلوماسي" والمتوقع طرحها قريباً.

أغنية "دبلوماسي" هي أول تجربة غناء للمطربة اليمنية باللهجة المصرية، من تأليف وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، وتم تصويرها بالكامل في مصر.

وشوقت بلقيس جمهورها للأغنية بتقديم حركات استعراضية من تصميم مصممة الراقصات المصرية ليلى غالب، والكليب يحكي قصة حب رومانسية ومن إخراج علي أبوطالب.





وكانت بلقيس تحدثت لـ"الخليج 365" عن منعها من الغناء في مصر ، مؤكدة أنها فوجئت بهذا الخبر، لأنه لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت أن المشكلة كانت تتعلق بالحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية في مصر، وتم حل الموضوع وتوجهت بالشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين في مصر، الذي ساندها وتدخل لحل المشكلة.



