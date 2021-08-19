أحمد آدم لـ"الخليج 365" عن "200 جنيه": البطولة الجماعية شجعتني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أحمد آدم، طبيعة دوره في فيلم "200 جنيه"، المقرر عرضه في دور العرض 25 أغسطس، والذي يشارك فيه نخبة من الفنانين.

وقال آدم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أول ما جذبه للمشاركة في العمل إن العمل يحمل رسالة مختلفة، فضلاً عن أن دوره مختلفا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية رجلا بخيلا.



وأضاف: "بطل الفيلم الحقيقي ليس شخص بعينه، وإنما الـ200 جنيه نفسها، التي تنتقل بين أشخاص لكل منهم، مثل شخصيته البخيل التي أجسدها والتي لها مدولول اجتماعي وكوميدي في سياق درامي محبوك".





واعتبر آدم أن البطولات الجماعية لا تقلل من شأن أي فنان، خاصة وأن قصة الفيلم تستوعب أكثر من بطل، والعمل الدرامي تدور أحداثه كلها عن 200 جنيه في إطار كوميدي وتراجيدي مصنوع بحس فني.

وحول أعماله المقبلة، أكد آدم أنه يحضر لأكثر من عمل درامي وسينمائي خلال الفترة المقبلة، ويحرص على عدم الإعلان إلا بعد الاتفاق النهائي، والدخول في مرحلة التنفيذ.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول مبلغ "200 جنيه" تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية من خلال 8 قصص مختلفة.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد آدم، غادة عادل، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، أحمد السعدني، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبدالعزيز.