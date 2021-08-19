شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من احتفال أحمد داود بعيد ميلاد زوجته علا رشدى: نحن نحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد داود بعيد ميلاد زوجته الفنانة علا رشدى، برفقة أبنائهما، ونشر صورة عبر حسابه بإنستجرام، تجمعه بعلا وأطفالهما، وتورتة للاحتفال بعيد ميلادها. وعلق داود على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد سانتوتى، نحن نحبك".



أحمد داود



عيد ميلاد علا رشدى

فيما احتفلت علا بعيد ميلادها عبر حسابها قائلة: "اليوم أنتقل عامًا آخر من الشباب إلى الأبد.. أنا سعيد جدًا وممتن لحياتي، وصحتي، وابتسامتي، وشعري، وجسدي، وعقلي، وروحي، وأنفاسي، ووالداي، وأولادي، وزوجى، وعائلتى، وأصدقائى، وشغفى، من أجل إبقائها حقيقية ومن أجلك دائما.. ألف حمد وشكر يارب على كل خيراتك .. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".