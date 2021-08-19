شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن: أول مسرحية كتبتها فى المترو وأنا رايح الكلية لأنى كنت ساكن فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج تامر محسن، ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة Cbc، وتحدث عن بداية فكرة مسلسل لعبة نيوتن قائلا: "الفكرة جاءت من قصة سمعتها عن أم تعرضت لموقف شبه اللى اتعرضت له شخصية (هنا) فى المستشفى، وقالتلى إن الموقف كان حرج وفى صديق قال لها خدى بالك إن الدكاترة شاكين فيكى بأنك مريضة نفسية فحاولى تمسكى نفسك، وكانت بتحكيلى قد ايه كان في معاناة انها تمسك نفسها لأن صعب جدا حد مهزوز نفسيا في لحظة ما".

وتابع تامر محسن: "يعنى يعتبر فكرة مسلسل لعبة نيوتن كانت الشرارة الأولى للموضوع هي أم تعيش في شخصية في أمريكا، وحطيت نفسى مكانها وأثناء تقييمها نفسيا لأن موضوع التقييم صعب جدا بأن ابنها هيرجع لها ولا هتفقده خلاص، وهى مضطرة تبقى كويسة ومتماسكة عشان تستعيد ابنها".

وعن بدايته قال المخرج تامر محسن: "أنا خريج هندسة معمار من كلية فنون جميلة، واشتغلت فيها فترة بس اعتزلتها وقررت أركز على الحاجة اللى انا اخترتها وكان الاختيار صعب لأن انا كنت بحب الهندسة وبحب كمان السينما، ويمكن انا كنت طفل محظوظ انى عارف من صغرى أنا عاوز ايه، وكان والدى نفسه أكون مهندس عشان كان عاوز يشغلنى في شركة المقاولون العرب وهو كان يعمل محاسبا فيها".

وأضاف تامر محسن: "وأنا في أول يوم دخلت في كلية فنون جميلة سألت فين فريق المسرح عندكوا، وكان وقتها في فريق اتيليه المسرح ومثلت معاهم، وقالولى هنوريك نجوم كتير طلعوا من أتيليه المسرح، لحد سنة تانية وبعد كدة قررت أكتب وأخرج مسرحية، وكنت ساكن في حلوان وكنت بكتب وانا راكب المترو، وعرضتها على 5 ممثلين من زملائى على استحياء هتعجبهم ولا لا واتفاجئت إنها عجبتهم.

وعن التحاقه بمعهد السينما قال تامر محسن: "في مرة وأنا في المصيف بالعريش وكان والدى قاعد بيقرأ جريدة وفاجأة قالى تامر وألقى الجريدة لى ولقيت وقتها اعلان معهد السينما، وانا اشتغلت بالهندسة في بين عامين 95 و 97 في الهندس وعملت فلل وشقق ولكن كنت مهندس مكتبى مش موقع".

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن"، شارك فى بطولته كل من عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

تامر محسن



تامر محسن



تامر محسن



تامر محسن ومني الشاذلي