شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن: علاقتى بالفيزياء انتهت بالثانوية العامة ويكشف سبب اسم "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج تامر محسن ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وكشف خلال الحلقة عن بداية فكرة مسلسل لعبة نيوتن وردود الفعل التي تلقاها، قائلا: "رد فعل نجاح مسلسل لعبة نيوتن كان مدهشا ومثيرا، وأول مرة يحصل معايا كدة، وده بسبب كم النقاشات اللى حصل على المسلسل بين الناس وبعضها خلتنى فخور بيها جدا وكانت فعلا من أهم الحاجات اللى حصلتلى".

وتابع تامر محسن: "ردود الفعل كانت جميلة بسبب النقاشات لأن الجمهور كان مستمتعا ومشدودا للأحداث، وفى نفس الوقت النقاشات كانت حادة حول قضايا معينة ووجهات النظر مختلفة من شخص لآخر، ويمكن أحداث المسلسل وصلت لقلوب الناس لأن الواحد لما بيشتغل من القلب فبيوصل للقلب بسرعة غير لو كانت حاجة مصطنعة".

وعن علاقته بالفيزياء التي اعتمد عليها في مسلسل لعبة نيوتن، قال تامر محسن: "علاقتى بالفيزياء انتهت بالثانوية العامة، ومعلوماتى زى كل الناس، ولكن كان طول الوقت عندى معنى وعاوز أعبر عنه باسم معبر عنه، لأن لما بنشتغل بنختار اسم وفى اخر المسلسل ممكن نكتبه باسم ثانى زى المسلسل ده كان اسمه في الأول تقاطع طرق، ولكن أنا حسيت القصة بانها نفس التكنيكات المعقدة في اللعبة وانا مكنتش عارف اسمها ولما سألت ابنى على اللعبة اللى فيها 5 كرات قالى على إنها مهد نيوتن، وأنا كنت متخيل اللعبة دى في ذهنى بسبب إن لكل فعل رد فعل، وبدأت أذاكر شوية في الفيزياء وقرأت قوانين نيوتن كلها".

وأضاف تامر محسن: "مسلسل لعبة نيوتن إنتاج سعدى جوهر ميديا هب، وكنت في وقت قاعد مع محمد السعدى وقالى مش عاوزين نسمى المسلسل أسماء مثقفين وحاجات مقعرة وخلينا نسميه حاجة بسيطة وده كان شرطه الوحيد، وانا كنت قلقان من اسم لعبة نيوتن لكن هو اتحمس له وقالى حلو أوى، ورجعتله بعد كام يوم قلتله انا قلقان من الاسم انه معقد، وقالى ممكن يحصل في أول المسلسل لكن بعد كده هايبقى عادى".

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن"، شارك فى بطولته كل من عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

تامر محسن



تامر محسن



تامر محسن



تامر محسن ومني الشاذلي