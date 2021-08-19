شكرا لقرائتكم خبر عن "رجعت مصر" حسن فؤاد يطلق أغنية وطنية جديدة ويبرز جمال معالمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حسن فؤاد، أحدث أغنياته الوطنية التي تحمل اسم "رجعت مصر"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد صلاح عطيطة، وألحان خالد جنيدى، وتوزيع بلبل، والكليب من اخراج أحمد يوسف.

سلط المطرب حسن فؤاد، من خلال الأغنية الوطنية "رجعت مصر"، الضوء على جمال مصر ومعالمها، خاصة بعد التطورات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء على الأحياء الشعبية أو الطرق وإنشاء الكبارى وإصلاح الشوارع، وإنشاء المدن السكنية والعاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة وغيرها من الإنجازات التي تشهدها مصر.

وكشف المطرب حسن فؤاد مؤخرا، أثناء استضافته فى برنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا"، الذى تقدمه الفنانة منى عبد الغنى والإعلامية مفيده شيحة، والذى يذاع على قناة CBC، كواليس غنائه تتر مسلسل أرابيسك قائلا "حينها لم يكن أحد يجرؤ أن يدخل بين على الحجار ومحمد الحلو فى غناء تترات المسلسلات خاصة إذا كانت مسلسلات كبيرة مثل أرابيسك وكان المسلسل لأسامة أنور عكاشة".

وأضاف "كنت قبلها بثلاث سنوات ملازما للفنان عمار الشريعي أسمع وأرى وأتعلم وزواره كانوا سياسيسن ومثقفين وفنانين، وبعد ثلاث سنوات من المراقبة طلبت من الفنان عمار الشريعي أن يذكينى فى غناء أحد تترات مسلسلات رمضان، وحينها كانوا يحضروا لمسلسل أرابيسك فرشحنى والحقيقة أنه كان هناك اعتراضات من البعض على رأسهم أسامة أنور عكاشة الذى من المؤكد كان يخاف على عمل بهذا الحجم أن يغنى تتره شخص غير معروف وطلب منه الشريعي أن يسمعنى وبعدها يقرر، وقد كان بعد أن سجلت الأغنية وافق أسامة أنور عكاشة على غنائى لها".