"بعبع الليل راجع".. هكذا روج هنيدي لظهوره بمسلسل "crew unknown"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان محمد هنيدي، لظهوره ومشاركته في مسلسل "crew unknown" موبايل الجديد، المقرر عرضه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر هنيدي، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استعدوا لمفاجأة جديدة مع بعبع الليل.. بعبع الليل راجع عشان يعدل المايل في ببجي موبايل".

وأضاف: "استنوا ظهوري في مسلسل (ببجي) موبايل الجديد على قناتهم على يوتيوب، ومفاجآت وانبهارات لسه جاية كتير".

وكان هنيدي، قد أعلن في وقت سابق عن مشاركته بصوته في اللعبة الشهيرة، وأنه تم الاستعانة بصوته في لعبة الهواتف الذكية الشهيرة "ببجي".

ويُعرض حاليا لـ محمد هنيدي في السينمات، فيلم "الإنس والنمس"ويشاركه البطولة: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وآخرين، ومن إخراج شريف عرفة.