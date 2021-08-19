"أنا مش بتاع مخدرات"..عمر كمال يرد على شيخ هاجمه على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، حالة من الجدل، بعد تدوينته عن نتيجة الثانوية العامة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، التي قال فيها "جبت 90% جبت 70% جبت 40% ..الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر"، ليدخل في جدال مع أحد الشيوخ.

ووجه له شيخ يُقدم عبر صفحته محتوى دينيًا، رسالة قال فيها: "ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب، وربنا يرزقك من حلال.. صدقني إنت فيك خير كبير قوي، ويا رب تسمع كل حد بيحبك وبينصحك وبيتمنى لك الخير.. وتترك الأبواب الحرام الموسيقى والرقص والحفلات وتتأكد إن اللي عند ربنا أحسن بكتير.. والجنة غالية قوي.. وربنا مش هيضيع عبد رجع ليه.. هتلاقي ناس كتير بتنصحك في الكومنت هنا.. الناس دي هي اللي عايزة لك الخير بجد".

ورد عمر كمال، على رسالته، قائلا: "يا شيخ علاء.. أنا بقول الثانوية العامة مش نهاية الدنيا أهم حاجة انك تشتغل وتتعب وتحقق لنفسك عيشة كريمة وأكيد بديهي جدا هتكون بالحلال".

وأضاف: "أنا مش بتاع مخدرات ولا إنسان وحش بالدرجة دي علشان الناس تعاملني بالشكل ده، كلنا بنتعب وبنشتغل علشان نجيب فلوس ونعيش عيشة كويسة في الآخر وده قصدي".

يذكر أن عمر كمال طرح في 8 يونيو الماضي، فيديو كليب "أوعدك" مع النجمة سمية الخشاب، وحقق حتى الآن نحو 12 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".