بالفيديو| مجدي الهواري: "الإنتاج مثل القمار لو خفت متلعبش".. وأقنعت الفخراني بالعودة للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال المخرج مجدي الهواري، إنه واجه صعوبة في إقناع الفنان يحيى الفخراني، بالعودة إلى المسرح، مع مسرحية "الملك لير"، التي قدمها قبل عامين تقريبًا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قابلت صعوبة في إقناعه وقت الملك لير، مش المرة دي، كنت بقنعه يعمل مسرح للقطاع الخاص، مش بحب اللفظ ده، لأن تقديم الفن المسرحي مينفعش أقول ده قطاع عام وده خاص".

وأوضح الهواري "في البداية أستاذ يحيى الفخراني لم يكن يعرف كايرو شو، ولكن يعرفني كمخرج، وما إن تحدثت معه عن الحلم الذي أتمنى تحقيقه، اقتنع، والريادة له ولهنيدي في الموافقة على التعاون مع كايرو شو، واقتنعوا بالفكرة، وكل النجوم الذين تعاونوا معنا بعدها كان بعدما بُنيت الثقة بيننا".

أشار الهواري إلى أن الفخراني وافق قائلًا "لو هتعمل الملك لير هوافق"، وهو ما قابله بحماس شديد جعل النجم الكبير يظن أنها محاولة من الهواري أن يكسب ثقته ثم يحدث تفاوض على تقديم نص مسرحي آخر، لكن تفاجئ بأن الهواري يقصد بالفعل ما قال "العرض صعب على أي منتج خاص يقدم عرض كلاسيك، لما قدمناه ونجح زادت ثقة دكتور يحيى في كايرو شو والقائمين على الفكرة".

وعن التعاون الجديد الذي يجمع الهواري والفخراني، من خلال مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" والتي تم افتتاحها مساء الثلاثاء على مكتبة الأسكندرية، قال الهواري "لما جيت اتكلم في (ياما في الجراب يا حاوي) كان خارج من مسلسل رمضاني، وكان مجهد، في اللحظة دي انا عارف إن الممثل بيحس إنه مش عايز يشتغل تاني، بسبب الاجهاد، والمسلسل بياخد من طاقة الممثل كتير خاصة لو كان حد قدير زي يحيى الفخراني مش بيهزر في كل لحظة وكل مشهد بيقدمه وبيهتم بكل مشهد".

واستكمل "قالي مش هقدر، قلتله هسيبك شوية بس أنا بفكر في حاجة انت بتحبها وعرضت عليه ياما في الجراب يا حاوي، اقتنع بالفكرة ولعبت على جزئية الممثل لما بيحب دور بيكون عايز يقدمه، بدأ يفكر وحس إنها محاولة جادة لتقديم عرض موسيقي وسجلنا الموسيقى في أوركسترا بودابست، وكنت مهتم إننا نرجع الأوبريت الغنائي بشكل مختلف وإنتاج قيمته عالية".

وردًا على سؤالنا أن الأوبريت إنتاجيا مُكلف خاصة وأن النص تدور أحداثه في زمن بعيد يحتاج لأزياء تاريخية ومناظر غير معاصرة، إلى جانب الموسيقى، وغيرها من العناصر التي قد لا تتكلف نفس القدر إذ قدم عرضا معاصرا، إلى جانب أننا نعاني في هذا التوقيت من وجود فيروس كورونا، أجاب الهواري "مثلما قال دكتور يحيى هناك جزء له علاقة بالمخاطرة والإنتاج مثل القمار (لازم تلعبيها صح، لو خفتي متلعبيش)، وفي مسألة الإنتاج نحرص أن نقدم كل ما يحتاجه حتى يخرج في أفضل شكل، ولا نضع اعتبار لفكرة أننا في فترة كورونا، وإن علينا تقديم عمل يناسب الدخل الذي سيتحقق في توقيت وجود كورونا، بل نقدم أقصى ما يمكننا وبعد ذلك (الرزق بتاع ربنا)".

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.