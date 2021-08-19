إيرادات الأربعاء.. "الإنس والنمس" في الصدارة و"مش أنا" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "النمس والإنس"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الأربعاء 18 أغسطس إيرادا بلغ 2 مليون و171 ألفا و516 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا مليونا و122 ألفا و397 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

موسى

وفاز بالمركز الثاني فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 510 آلاف و449 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الثالث، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ327 الفًا و972 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الرابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 127 ألفا و511 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الخامس يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 83 ألفًا و187 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.