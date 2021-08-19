اختيار صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة.. تجهز مفاجأة للأطفال من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار أطفال من ذوي الهمم، الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة في الاستفتاء الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولى من سمبوزيوم أرتا سعادة، المقام حاليا بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي.

من المقرر أن يتم تكريم صفاء أبو السعود في حفل ختام السمبوزيوم يوم الإثنين المقبل، والذي سيحضره عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة .

أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالاختيار والتكريم وقالت: فخورة بالاختيار خاصة وأنه يأتي من أطفال وتحديدا من ذوي الهمم، وأجهز لمفاجأة أقدمها معهم في الحفل.