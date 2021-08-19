"المشرحة مش ناقصة قتلى؟".. أحمد حاتم يثير الجدل بين متابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار الفنان أحمد حاتم، حالة من الجدل بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره مرتديًا قفازًا طبيًا وكيسًا واقيًا بلاستيكًا وماسك وجه.

ونشر حاتم الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المشرحة مش ناقصة قتلى".

وجاءت تعليقات متابعيه، كالتالي: "ده فيلم؟"، "أنت بقيت دكتور ولا إيه؟"، "اليونيفورم هياكل منك حتة"، "الله يا دكترة، أنت ملفوف في النايلون لسه طازة"، "أخيرًا افتكرت المسلسل".

ويشارك أحمد حاتم في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي بدأت منصة "شاهد VIP"، اعتبارًا من اليوم الخميس 19 أغسطس، في عرض أولى حلقاته.

وترصد الأحداث حكاية الصحفية "إنجي" التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، حيث تعيش أحداثاً غير متوقعة، فما هي إلا بضعة أيام على وصولها، حتى تدخل في دوامة من الأحداث المشكوك فيها، تظهر لها أشباح، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق جوًا من الرعب في حياتها.

ومع تقدم الأحداث، تجد الشابة نفسها متورطة في الكشف عن عدد من الجرائم التي وقعت في "شقة 6"، ولكنها لا تدرك أن ثمة من يستخدمها لكي تنفذ مخططاته الشيطانية.

في هذا الوقت، يمد يد المساعدة إلى إنجي في اكتشاف الحقائق "ياسر" هاني عادل و"ناهد" رحاب الجمل، اللذين يكونان حلقة الوصل بينها وبين الطبيب الشرعي "يوسف" أحمد حاتم، الذي يقودها إلى حل الألغاز، إضافة إلى توجيهات من جارها الذي يجسده الفنان صلاح عبدالله.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، وإخراج محمود كامل.

View this post on Instagram3

https://www.instagram.com/p/CSw5vVCsP8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading