قبل عرضه.. هذا ما قالته منى زكي عن لقائها مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة منى زكي، رسالة للفنانة إسعاد يونس قبل عرض حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة" يوم الإثنين المقبل.

ونشرت منى، مقطع فيديو من اللقاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‎الحوار مع صاحبة السعادة دايمًا مختلف وتلقائي وعفوي جدا.. يا رب الحلقة تعجبكم.. استنوني في لقاء مع حبيبتي صاحبة السعادة إسعاد يونس على قناة dmc يوم الإثنين الساعة ١١ مساء".

وأكدت منى زكي، خلال برومو حلقة برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، المقرر عرض الجزء الأول منه يوم الاثنين المقبل 23 أغسطس، أن شخصية "هنا" التي قدمتها خلال أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، لم تكن "غبية" بل أرادت أن تثبت ذكائها وقوتها.

وكشفت كواليس العمل مع الفنان الراحل أحمد زكي، والعمل أمامه في فيلمي "أيام السادات" و"حليم"، كذلك العمل مع الفنان أحمد السقا في "أفريكانو"، مشيرة إلى أنها فهمت أن شخصيتها في هذا الفيلم ستكون "حاجة هتلمس قلب الناس".

كما تطرقت منى زكي، في حوارها إلى زواجها من الفنان أحمد حلمي، وكواليس التعارف بينهما قبل الزواج، كما أشارت إلى أن تربية الصبيان أصعب كثيرًا من تربية البنات، قائلة: "كانوا بيحاولوا يولعوا في البيت من كام يوم".

جدير بالذكر أن الفنانة منى زكي بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "الجواهرجي" ويشاركها البطولة محمد هنيدي ولبلبة وعدد من الفنانين.