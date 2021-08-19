حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

في أول تعليق للفنان أحمد العوضي على الأخبار التي يتم تداولها حول انفصاله عن زوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، و1لك بسبب عدم سفره معها إلى جينيف في رحلة علاجها، بالرغم من أنه سبق وصرّح بأنه لم يستلم الفيزا الخاصة بالسفر.

وقال العوضي، في تعليق وجهه لكاتب المقال الذي نشرته أحد المواقع وتم حذفه لاحقًا: “الحكاية مش ناقصة.. اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته، واللي أنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط”.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد سافرت منذ أكثر من اسبوع إلى جينيف لاستكمال علاجها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها الشهر الماضي. وقال العوضي، إنه لم يسافر مع ياسمين عبد العزيز إلى جنيف لأن الوقت لم يسعفه للحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى سويسرا.

وسبق أن أكد الفنان أحمد العوضي أنه سيلجأ للقانون لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأني في هذا القرار حالياً، لانشغاله بحالتها الصحية.