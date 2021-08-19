شاهد.. صيني يحول قشر البيض إلى تحف فنية رائعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اعتدنا على أن يكون البيض طعاما نتناوله لما له من فوائد صحية متعددة، ولكن أن يتحول إلى وسيلة لتصميم تحف فنية رائعة، فهذا شئ لم نعتدّ عليه.

وبينما تعد المكونات الداخلية للبيض مصدرا للغذاء، فإن قشر البيض يمكن أن يدخل في العديد من الاستخدامات، لكن ذلك يحتاج إلى مهارة عالية.

ويعد استخدام قشر البيض في صناعة الأشكال الفنية من المهارات التي تنتشر في الصين.

ويتطلب ذلك مهارة استخدام الأيدي بدقة عالية عند التعامل مع قشر البيض، والشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة سيقضي وقتا طويلا حتى يستكمل هذا العمل بالجودة المطلوبة.

ويظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “الشعب”الصينية، خطوات إعداد قشر البيض لاستخدامه في الأعمال الفنية، كما يرصد أدوات دقيقة يتم استخدامها لإنجاز ذلك بدقة عالية.

ويظهر الفيديو كيف تمكن فنان صيني من تحويل قشر البيض إلى تحفة فنية رائعة بعد اتباع مجموعة من الخطوات في التعامل معها بالمهارة المطلوبة.