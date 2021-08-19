ميسي ورنالدو خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب بأوروبا 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة لاعب العام، حيث شهدت القائمة غياب الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة خلال حفل سيقام في إسطنبول، على هامش قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانحصر التنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، على الثلاثي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي نجولو كانتي، والبلجيكي كيفن دي بروين.

وفاز جورجينيو بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، كما نال لقب كأس أوروبا 2020 مع المنتخب الإيطالي.

أما كانتي فحاز هو الآخر على لقب دوري الأبطال مع تشيلسي، فيما وصل دي بروين إلى المباراة النهائية للمسابقة مع مانشستر سيتي الذي نال معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهة ثانية، سيطر برشلونة على القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، حيث تم ترشيح الثلاثي جينيفر هيرموسو وليك مارتنز وأليكسيا بوتيلاس.

ويتصدر الألماني توماس توخيل الترشيحات لجائزة أفضل مدرب في أوروبا، ضمن القائمة النهائية التي ضمت أيضا مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، ومدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا.