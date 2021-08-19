بلقيس لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تحضيرات تمثالي كانت متعبة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تعتبر بلقيس من انشط مطربات جيلها، فهي تقدم الوانا موسيقية جديدة تنال اعجاب جيل الشباب في مختلف الدول العربية. لذا اخيرا تم تكريمها في دولة الامارات من خلال انشاء تمثال من الشمع وضع في متحف “توسو”. فماذا تقول بلقيس لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن التحضيرات لهذا التمثال: “استمر الاعداد لتمثالي نحو ستة اشهر اذ اخذت القياسات الخاصة بي في لندن ودبي وكانت المسألة دقيقة جدا ومتعبة ايضا حيث استمر اخذها نحو 7 ساعات متواصلة ورغم معرفتي بكل التفاصيل الا انني اول مرة شاهدت التمثال كان منذ ايام قليلة عندما زرت فرع متحف “توسو” في دبي. وبما انني كنت اعلم طريقة تسريحة الشعر ارتأى فريق عملي ان اقصد المتحف في اللوك نفسه الذي عرض فيه التمثال كي يصاب الناس بصدمة والحيرة و ان يتساءلوا ايهما بلقيس الاصلية وايهما تمثالها الشمعي. وتضيف بلقيس “انا سعيدة انني اول امراة عربية مشهورة يعرض تمثالها في هذا المتحف”.

وكانت بلقيس تعرضت لموقف فني محرج عندما صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية في مصر يمنعها من الغناء بسبب عدم حصولها على اذن لاحياء احدى الحفلات هناك وعن هذا الموضوع تقول “حصل سوء تفاهم بسيط مع النقابة ونادي الجلاء وهذا الامر جعلني اتحدث مع النقيب هاني شاكر الذي حلّ الموضوع على الفور والحمد الله احييت الحفلة في نادي الجلاء للقوات المسلحة وكانت رائعة ومن بعدها اقمت حفلة في دار الاوبرا المصرية في القاهرة وكانت كاملة العدد وحضرها 1200 شخص والتفاعل مع اغنياتي كان مميزا”.

بلقيس وتمثالها

اما عن جديدها باللهجة المصرية فاشارت بلقيس الى ان الاغنية بعنوان “دبلوماسي من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي وقد صورت فيديو كليب لها مع المخرج المصري الشاب علي ابو طالب، الذي اتوقع له مستقبلا مهما جدا وان شاء الله ستعرض “دبلوماسي ” على قناتي الخاصة عبر موقع يوتيوب بشكل حصري غدا الجمعة وانا متحمسة جدا لهذا العمل الذي اثار الجدل فيديو صغير عرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. هذا واكدت بلقيس انها بانتظار جمهورها في الحفل الذي ستحييه في 27 من الشهر الجاري مع النجمان سيف نبيل ومحمد عساف في دبي وهي تعد جمهورها بتقديم كل اغنياتها الجديدة التي صدرت اخيرا وابرزها دويتو “ممكن” الذي غنته مع المطرب العراقي سيف نبيل.