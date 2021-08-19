“موضة عدم الاستحمام” تنتشر بين الفنانين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

كشف عدد من نجوم هوليود، شيئا غريبا من حياتهم الخاصة حول امتناعهم عن الاستحمام، مؤكدين أنهم لا يستحمون إلا نادرا وظهرت الأوساخ على أجسادهم بوضوج.

الممثل الأمريكي أشتون كوتشر وزوجته النجمة ميلا كونيس، أكدا أنهما لا يستحمان إلا نادرا، لافتين إلى أن “أطفالهما (الستة) لا يستحمون أيضا إلا إذا ظهر الوسخ على أجسادهم بوضوح.

أشتون كوتشر وزوجته النجمة ميلا كونيس

وفي تصريح مشابه قال النجم الهوليودي براد بيت إنه من الرافضين لأخذ الاستحمام يوميا، مفضلا استخدام فوطة مبللة يمررها على جسمه لتنظيفه.

وبحسب “دويتشه فيله”، تحول الأمر إلى موضة في مجتمع الفنانين، ويدافع عنها الكثير مثل الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون بطل سلسلة “أفلام الشفق”، والزوجان داكس شيبارد وكيرستين بيل، اللذان تحدثا عن ذلك بكل صراحة في برنامج “The View” التلفزيوني الأمريكي، وأكدا أنهما وبعدما “كانا يواظبان على استحمام أطفالهما كل يوم. لم يعد لديهما الرغبة في ذلك، لأنهما لم يعد يجدا نفعا في الحمام اليومي”.

وقال كريستين بيل “أعتقد أن على الإنسان الانتظار إلى أن يبدأ الجسم في إفراز روائحه. فهذا إشارة بيولوجية وورقة إنذار طبيعية يرسلها الجسم للتعبير عن حاجته للنظافة”.

هذه التصريحات التي تحولت إلى “ترند” في الفترة الأخيرة، والتي رغم أنها بالنسبة لهؤلاء تحديدا يبدو الأمر “ترفا”، ويرى هؤلاء النجوم أن الاستحمام باستمرار ضار بالصحة، وإن كان غير ضارٍّ، فهو ليس ضروريا.