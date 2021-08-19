شاهد.. نسرين طافش تحتفل بفيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة السورية نسرين طافش بفيلمها الجديد “في القلب” الذي يجمعها بالنجم خالد سليم،

ونشرت نسرين عبر حسابها الرسمي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو من تقطيع قالب الكيك الخاص بانطلاق التصوير حيث علّقت على الفيديو: ” مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله تصوير فلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل مدير اضاءة و تصوير عز العرب انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور إبراهيم إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين اسحاق انجي كيوان طوني ماهر .. “.

وأضافت نسرين في تعليقها: ” القصة جديدة و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق “.



وعلى صعيد الدراما كانت نسرين قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني ببطولة مسلسل ” المداح ” برفقة الفنان حمادة هلال حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.