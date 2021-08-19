شكرا لقرائتكم خبر عن الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يستعد لعرض مسرحية "زقاق المدق" بالإسكندرية مع كبار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الوجه الجديد عبد الرحمن عزت لعرض مسرحية "زقاق المدق" رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، على مسرح ‏محمد عبد الوهاب فى الإسكندرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية "سعيد" ابن السيد علوان وهو شاب طموح، لكنه ‏ليس على وفاق دائما مع والده، ويمر الدور بتطورات درامية طوال أحداث المسرحية‎.

ويعد عبد الرحمن عزت من الوجوه الشبابية الصاعدة بقوة، حيث وقع الاختيار عليه للمشاركة فى المسرحية بعد إجراء عدد من الاختبارات فى المسرح، وأشاد بموهبته القائمين على العمل، ‏ما حمسه لخوض التجربة على خشبة المسرح بجانب كبار النجوم.

وقال مخرج العرض عادل عبده إن الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يمتلك موهبة متميزة ‏وسوف يشق طريقه الى النجومية قريبا، موضحاً أن مشاركته في المسرحية تعد أولى خطواته فى عالم الفن، ولفت إلى أن المسرحية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية عن ‏رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده‎.‎

وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها او تقديمها من قبل حيث العلاقات الانسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا ‏والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى إطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة واساليب الابهار العالمية‎.‎

ومسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، ‏كريم الحسينى عبد الله سعد، مراد فكرى، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، أحمد ‏شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام هانى عبد الهادى صابر رامى، تصميم ديكورمحمد الغرباوى، ملابس وازياء مروة عودة ، ‏موسيقى والحان احمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح ، خدع ‏مسرحية ايهاب جمعة، مخرج منفذ وليد طه، وليد صلاح، مساعدو الإخراج أحمد يونس، محمود كامل، إيهاب علوان، إبراهيم أبو ‏النجا، أحمد الصواف، مدير إنتاج أمل حبيب، انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، ويقدم العرض خلال النصف ‏الثانى من شهر اغسطس على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.‏



















