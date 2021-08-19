شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تطرح برومو أغنية "الفرحة" من ألبوم "برة المقارنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة مروة نصر لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الفرحة"، على، والأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان حسن علي وتوزيع فادي بدر وميكس وماستر خالد رؤوف، والأغنية ضمن أغاني ألبوم "برة المقارنة".وتعتبر أغنية "الفرحة" ضمن ألبوم مروة نصر الجديد الذى يحمل اسم "برة المقارنة" التي ستواصل طرح أغنياته خلال صيف 2021، ويتكون من 10 أغاني .

وتعاونت مروة نصر في ألبوم "برة المقارنة" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك واحمد شتا وطاهر كامل .

كما تعاون مروة نصر في البوم "بره المقارنة" مع عدد من الملحنين أبرزهم، إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب ومودي سعيد واحمد محيي ومصطفى شكري.

ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي ومحمد شفيق وفادي بدر.