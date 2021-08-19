شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يطرح أغنية حفل زفافه "كل الناس" مع الصواريخ بفكرة غريبة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان حسن أبو الروس، أغنية حفل زفافه "كل الناس" مع فريق الصواريخ، بعد انتشارها بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك فى شكل فيديو كليب، ولكن بفكرة غريبة والاستعانة بمقاطع مستخدمى تيك توك اللذين قاموا بتصويرها ونشرها على التطبيق.

وطرح حسن أبو الروس، الفيديو كليب على يوتيوب أمس الإثنين، وكتب قائلا: "قررنا نعمل كليب كل الناس بكل الناس"، كما تصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز السادس، وأغنية "كل الناس" كانت هدية حسن أبو الروس لعروسه في حفل زفافهما، وكانت تحمل اسم مفيش منك.

احتفل الفنان حسن أبو الروس، منذ شهرين بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب في أحد الملاهي.

وحضر زفاف مدينة الملاهي عدد من الفنانين والمشاهير من بينهم، المخرجة كاملة أبو ذكري، والفنانة بشرى، والفنان باسم سمرة، وأحمد بهاء مغني فريق شارموفرز، والفنان عمر السعيد، و الإعلامية منى الشاذلى.