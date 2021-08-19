“صحيح”.. جديد الفنان فؤاد عبد الواحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية “صحيح”، وكتب على صفحته في انستغرام: جديدنا “صحيح” من أشعار ديم وألحان وتوزيع جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية:

هو صحيح أنا أهواك بغرور

من هو قدّي في غلاك ومن سواي

ماني زيادة عدد بين الحضور

ما لي منافس تأكد يا غلاي

لو تلّف الكون كله لو تدور

ما تلاقي مثل حبي أو وفاي

والهوى ويّاك إحساس وشعور

يوم غيرك ما قدر يأخذ غلاي

وأنت خلّي ما على حبّك قصور

والمحبّة ما تليق إلا معاي

حافظ ودّك ولا أسمع فيك شور

دام حبّك عاش في صدري وحماي

يا وجودك زاد لي دنياي نور

وفي غيابك يا كبر والله بلاي

تبتسم لي وينخلق أجمل شعور

يا غرام لايق في مستواي

يُذكر أن الفنان فؤاد عبد الواحد فنان يمني، مقيم في الإمارات، حصل على لقب نجم الخليج لعام 2010 في المسابقة التي نظمها تلفزيون دبي، والتي استمرت 13 أسبوعاً، وتُوج باللقب، وتم تسليمه درع المسابقة، وقد تلقى قبل المسابقة وعلى مدى شهرين دورات تدريبية في ستة مجالات شملت الرياضة والمسرح والصوت والألحان وغيرها من المجالات الفنية، أطلق أول ألبوماته بعنوان “فؤاد عبد الواحد 2016″، وضم 18 أغنية، تعاون فيها مع عدة شعراء وملحنين من الخليج واليمن، أبرزهم الفنان صلاح الزدجالي.