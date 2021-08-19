“توتر عالي” يجمع قصي خولي مع هذه الممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ المخرج السوري أسامة عبيد الناصر تصوير أولى مشاهد مسلسل “توتر عالي” من تأليفه أيضاً وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وبحسب بعض المعلومات، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ضمن جو من التشويق والأكشن حيث سيمتد العمل على اثنتي عشرة حلقة و سيعرض على تطبيق “شاهد”.

ويشارك في بطولة العمل النجم السوري قصي خولي وإلى جانبه عدد من النجوم منهم ريتا حايك، جنيد زين الدين، بيير داغر، ريم نصر الدين، علي سكر، سارة أبي كنعان، وغيرهم.

ومن المتوقع أن يبدأ قصي خولي بعدها تصوير مسلسل “الوسم” وهو من تأليف وإشراف وإخراج سيف الدين سبيعي. بينما سيكون حاضراً في رمضان 2022 ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “2020” برفقة النجمة اللبنانية نادين نجيم والذي عرض موسمه الأول في رمضان 2021 وحقق نجاحاً كبيراً. بينما يعكف السيناريست بلال شحادات على كتابة موسم الثاني في الوقت الحالي.