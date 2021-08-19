بالصور – دانا الحلبي تعلن عن زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة دانا الحلبي عن دخولها القفص الذهبي وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت في الصورة يد دانا ويد زوجها حيث وشمت دانة اسم “أيمن” زوجها على يدها بينما وشم زوجها اسم “دانا” على يده وعلّقت دانة على الصورة: “مرتبطين للأبد”.

ونالت الصور إعجاب متابعي دانا الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهانئة برفقة زوجها.

يشار إلى أن دانا الحلبي كانت قد انفصلت عن زوجها السابق وأثمر زواجها حينها عن ابن وابنة.

وكانت دانا قد تزوجت من المصور أيمن عباس بعيداً عن الإعلام أو أي حفل.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت دانا قد شاركت بالموسم الثاني من مسلسل ” ببساطة ” قبل عامين بينما أطلقت أغنية “بنت الحلبي” قبل مدة.