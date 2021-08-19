منى زكي تكشف عن مفاجأة خاصة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الإعلامية والفَنّانة إسعاد يونس البرومو الخاص بحلقتها القادمة من برنامجها «صاحبة السعادة»، حيث شوقت الأيام الماضية عن هوية نجمتها التي تستضيفها في البرنامج، إذ كشفت عن ضيفتها وهي النجمة منى زكي.

وخلال البرومو الدعائي للحلقة التي تعرض الاثنين القادم، كشفت منى زكي عن قرب التعاون ثانية مع زوجها الفنان أحمد حلمي دون الإفصاح عن هوية العمل وموعد تصويره وطبيعته أكان دراما أم سينما.

ومن ضمن ما كشفته منى زكي كشفها تفاصيل خاصة حدثت بينها والفنان الراحل أحمد زكي، حيث مثلت معه في فيلمي “اضحك الصورة تطلع حلوة” وفيلم “أيام السادات”، حيث جسدت خلاله شخصية السيدة الأولى الراحلة جيهان السادات.

وكشفت منى عن أول لقاء جمعها بزوجها أحمد حلمي وقصة الحب التي كانت بينهما، كما روت مع إسعاد ذكريات تصوير فيلم “أفريكانو” مع الفنان أحمد السقا، وفي نهاية الحلقة كشفت عن مفاجأة سارة للجمهور عن قرب العمل ثانية مع زوجها الفنان أحمد حلمي، بالإضافة لتفاصيل فيلمها مع النجم محمد هنيدي.

جدير بالذكر أنّ النجمة منى زكي شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل لعبة نيوتن مع محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد ونجوم آخرين.