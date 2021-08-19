فضائح المشاهير المثيرة للجدل التي صدمت العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دائماً يكون المشاهير تحت دائرة الضوء، وتحت أعين الجمهور أيضاً، ما يمنحنا أحياناً الشعور بأننا نعرفهم بالفعل، لذلك عندما يقدم هؤلاء النجوم على فعل شيء خارج عن المألوف، يفاجأ العالم بأسره.

ومن بين الأشياء التي أثارت الجدل وصدمت العالم؛ اتهامات مايكل جاكسون بالتحرش بالأطفال، إلى شائعات علاقة بيونسيه وجاي زي، وكانت هذه أكثر فضائح المشاهير إثارة للصدمة في عصرنا.

مايكل جاكسون

رأى مايكل جاكسون، ملك البوب، حياته مقلوبة رأساً على عقب عام 2003، عندما بدأت الشرطة التحقيق في سلسلة من اتهامات التحرش بالأطفال الموجهة إليه، فقد كانت محاكمة مايكل عام 2005 بأكملها عبارة عن سيرك إعلامي ضخم، لكن انتهى الأمر ببراءة ملك البوب من جميع التهم الموجهة إليه، ومع ذلك فقد لطخت هذه الفضيحة مسيرته إلى الأبد.

الأميرة ديانا

انفصلت الأميرة ديانا عن الأمير تشارلز، وتوفيت في 31 أغسطس 1997 بحادث سيارة مع صديقها دودي الفايد، وأفادت الأنباء بأن الاثنين كانا يفران من المصورين في باريس عندما وقع الحادث.

أو جيه سيمبسون

في واحدة من أكثر قضايا المحاكم انتشاراً على الإطلاق، حُوكم نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق أو جيه سيمبسون بتهمة قتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون عام 1994، وصديقتها رون جولدمان، وتم بث اعتقاله على الهواء مباشرة لأكثر من 90 مليون شخص. وانتهى الأمر ببراءة سيمبسون من كلتا التهمتين في أكتوبر 1995، وفي عام 2007، ألقي القبض عليه لعدة تهم أخرى، بما في ذلك السطو المسلح والاختطاف بعد حادثة في كازينو لاس فيغاس، وحُكم عليه بالسجن 33 عاماً، لكن أطلق سراحه مشروطاً عام 2017.

بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

لن ينسى أحد أبداً اللحظة التي اعترف فيها الرئيس الأميركي، آنذاك، أمام هيئة محلفين كبرى عام 1998، بأنه كذب في شهادته السابقة بشأن علاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وأدت الكذبة إلى عزله، بينما عانت لوينسكي الكثير من الانتقادات، وهى الآن مدافعة عن ضحايا التنمر.

بيونسيه وجاي زي

من يمكنه أن ينسى مشاجرة جاي زي وأخت بيونسيه سولانج في مصعد بعد حفل “Met Gala” لعام 2014، حيث أطلقت الأخيرة غضبها على زوج أختها، لأسباب لا يمكننا إلا أن نفترضها؟ وجاء الخلاف العائلي بمثابة صدمة للمعجبين الذين اعتقدوا أن بيونسيه وجاي هما الزوجان المثاليان للمشاهير.

وبعد ذلك بعامين، مع إصدار ألبوم بيونسيه “Lemonade”، علم معجبوها أن زوجها قد أفسد الأمور بالفعل، لكن التفاصيل لاتزال غامضة.