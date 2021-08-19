مايك ماسي يغني شارة مسلسل “صالون زهرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع انطلاق مسلسل “صالون زهرة”، أطلق الفنان مايك ماسي أغنية شارة المسلسل على كافة المتاجر الرقمية، الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات، وألحان وتوزيع الفنان مايك ماسي. واللافت في هذه الأغنية أنها مختلفة كل الاختلاف عن شارات المسلسلات الدرامية التي قد تعودنا سماعها.كلمات الأغنية واقعية، سينمائية بامتياز، ومكللة بلحن السهل الممتنع.

أما عن غناء الشارة، أحب الفنان مايك ماسي كعادته دعم المواهب الجديدة واللافتة. وقد أحب أن يقدم للجمهور العريض الفنانة الشابة يال سولان، التي، وإلى جانبه، قد أدت الأغنية خير آداء.

كلام الأغنية يجمع بين اللغتين الأجنبية والعربية العامية اللبنانية، بطريقة عفوية مبسطة. وتقول الأغنية: “Yi شو Originalهال Look”.

ويَعد الفنان مايك ماسي الجمهور بإطلاق البوم كامل بعنوان #صالون_زهرة يضم كافة المقطوعات الموسيقية التي قد ألفها للمسلسل، وذلك فور انتهاء العرض الأول لمسلسل صالون زهرة على قناة شاهد.

كما يعمل ماسي على ألبومه المقبل بكدٍّ وجهد، ويعد جمهوره بعمل مختلف، ومتنوّع كما جرت العادة.