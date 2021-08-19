“مغرومة”.. نجوى كرم تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 20 يومًا على طرحها لأغنية “مغرومة ٢” بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، لازالت النجمة اللبنانية نجوى كرم تحصد نجاح كليب الأغنية الذي تعاونت فيه مع المخرج هاس غدار.

ونشرت نجوى كرم في الساعات الماضية صورًا من كواليس تصوير الكليب عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بكلمات الأغنية قائلةً: “ما بعرف احكي شي..قدّام عيونك.. فجأة بنسى كلّ شي..وبشرد بعيونك”.

وكانت فكرة الكليب بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الرومانسية والتي تحمل جرعة زائدة من الحب. والمفاجأة كانت ظهور الممثل السوري معتصم النهار في المشهد الأخير من العمل، اذ يقترب معتصم من نجوى ويقول لها “نجوى عنجد ما ضل أحلى”، لتردّ عليه نجوى “معتصم انت شو عم تعمل هون”، فيجيبها “أنا عم صور بالستوديو يلي جنبك وقالولي انك هون فقلت لازم اجي وسلم عليكي”.

وحققت الأغنية ما يقارب 6 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”، كما وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

نفيد بالذكر أن أغنية “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وتحمل نفس اسم أغنية ألبوم سابق لنجوى كرم كانت قد أصدرته مع “روتانا” من 23 عامًا، وتحديدًا في العام 1998.