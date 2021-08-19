شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية روبى مع الأشباح والأصوات الغريبة داخل "شقة ستة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الخميس 19 أغسطس، عرض أولى حلقات مسلسل الإثارة والتشويق والرعب "شقة 6" للنجمة روبى على إحدى المنصات الرقمية عبر الانترنت والذى يدور في 15 حلقة، حيث انتهت روبى وأبطال العمل من تصوير كافة المشاهد الشهر الماضى.

ترصد الأحداث حكاية الصحفية "إنجي" التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، حيث تعيش أحداثاً غير متوقعة، فما هي إلاّ بضعة أيام على وصولها، حتى تدخل في دوامة من الأحداث المشكوك فيها، تتراءى لها أشباحاً، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق جواً من الرعب في حياتها.



روبى

ومع تقدم الأحداث، تجد انجى نفسها متورطة في الكشف عن عدد من الجرائم التي وقعت في شقة ستة"، ولكنها لا تدرك أن ثمة من يستخدمها لكي تنفذ مخططاته الشيطانية، وفي هذا الوقت، يمد يد المساعدة إليها في اكتشاف الحقائق ياسر (هاني عادل) وناهد (رحاب الجمل)، اللذين يكونان حلقة الوصل بينها وبين الطبيب الشرعي يوسف (أحمد حاتم) الذي يقودها إلى حل الألغاز، بالإضافة إلى توجيهات من جارها (صلاح عبد الله).

مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.



روبى واحمد حاتم



احمد حاتم



روبى فى مشهد من المسلسل



صلاح عبد الله



محمود البزاوى



ملك قورة



هانى عادل



هانى عادل