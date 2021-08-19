شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تتصدر بوستر "بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة سهر الصايغ بوستر الحكاية الأولى من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز"، حيث تخوض سهر بهذه الحكاية أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ومقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في اطار اجتماعى عائلى.



سهر الصايغ تتصدر بوستر حكاية بيت عز

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.