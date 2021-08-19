شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تستعيد ذكرياتها مع الراحلين جميل راتب وكلود سيرنييه بصورة "أبيض وأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة الكبيرة سيمون، ذكرياتها مع الفنان الراحل جميل راتب، ونشرت صورة تجمعها بالفنان الراحل والفنان الفرنسي كلود سيرنييه، باللونين الأبيض والأسود، وظهرت سيمون فى الصورة وهى تجلس وسط الفنانين الكبيرين، وتنظر بابتسامة إلى الراحل جميل راتب.

ونشرت سيمون الصورة عبر حسابها الرسمي بتويتر، وعلقت عليها :"جميل راتب وكلود سيرنييه".



سيمون



سيمون وجميل راتب وكلود سيرنييه

والفنان الفرنسي الراحل كلود سيرنييه، من مواليد عام 1927 وارتبط بالكثير من الأعمال المصرية وله الكثير من الصداقات بين الكتاب والمخرجين والممثلين المصريين منهم المؤلف كرم النجار ومحمد صبحى، إلا أن الفنان الراحل جميل راتب، كان الصديق الأقرب له.

و شارك سيرنييه في أكثر من مسلسل تليفزيوني منها "زلزال وتوابعه"، و"عفريت الفرنسي"، و"فارس بلاجواد"، كما شارك في عدد من الافلام السينمائية منها "وداعا بونابرت" وتوفى فى يوليو عام 2013 عن عمر ناهز 81 عاما.

وكانت النجمة سيمون، قد أحيت ذكرى ميلاد الفنان الراحل جميل راتب، التى وافقت 18 أغسطس، مؤكدة أنه واحد من أجمل الفنانين التى تعاملت معهم، وأنه كان ذو ثقافة وفكر ورقى وأصول، كما أنه كان سببا فى أشياء جميلة حدثت لها فى مشوارها الفنى.

ونشرت سيمون صورة للفنان الراحل عبر حسابها على تويتر صحبتها بتعليق: "من أجمل الشخصيات والفنانين اللى تعاملت معهم، ثقافة وفكر ورقى وأصول ويصون العشرة والأيام، فنان عالمى وسبب فى حاجات جميلة فى حياتى، كل سنة وهو فى مكان أجمل، جميل دايما راتب الله يرحمه".