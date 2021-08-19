شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح "كنا ممكن نتفق" من ألبوم "ولسه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

وكان رامي جمال، طرح أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الاغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات،.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي".