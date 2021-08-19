شكرا لقرائتكم خبر عن "بيحرك فى المشاعر".. رامى صبرى يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب رامى صبرى لطرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "بيحرك فى المشاعر" على موقع "يوتيوب"، حيث شوق جمهوره بعد نشره لبوستر الأغنية معلقا "قريبا".

ويحيى النجم رامى صبرى حفلا غنائيا فى إحدى القرى بالساحل الشمالى ضمن حفلات موسم الصيف يوم الخميس 26 أغسطس، ومن المقرر أن يغنى رامى باقة من أجمل أغانيه.

وطرح النجم رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية أن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

وكشف النجم رامى صبرى عن تفاصيل أغنيته الجديدة التى تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبرى، والتى قدمها على طريقة الديو وتحمل اسم "حالة اكتئاب"، قائلاً: "حضرنا للأغنية الفترة اللى فاتت من بعد وفاة أخى الغالى".