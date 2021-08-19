شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موسى" يحقق 6 مليون جنيه إيرادات بعد أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى إيرادات وصلت إلى 6 مليون جنيه في الأسبوع الأول من طرحه في دور العرض السينمائية، إذ انطلق الفيلم الأربعاء الموافق 11 أغسطس الجارى، ليحقق العمل انطلاقة جيدة على مستوى شباك التذاكر خلال المنافسات السينمائية حالياً

واحتفل أبطال وصناع الفيلم بالعرض الخاض قبل طرحه بيوم، بحضور عدد من الفنانين حيث تواجد من أبطاله، كما حضر على ربيع، هنا الزاهد، أوس أوس، نضال الشافعى، سليمان عيد، محمد ثروت، محمد محمود عبد العزيز، أحمد الشامي وآخرين.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.