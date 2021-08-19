شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن تفاصيل جائزة عصام السيد للعمل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشجيعا لحركة المسرح الشبابى ودعما للمخرجين أصحاب التجارب الأولى أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج المسرحى مازن الغرباوى عن تفاصيل جائزة ( العمل الأول للشباب ) لعام 2021 المقدمة من المخرج الكبيرعصام السيد والتي تتكون لجنة تحكيمها من الدكتور أحمد مجاهد والدكتور أيمن الشيوي والدكتورة سماح السعيد .

الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ستعقد في الفترة من 6 - 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ .

وقال رئيس المهرجان ومؤسسة المخرج مازن الغرباوي أن هذه الجائزة تقدم للسنة الثالثة من عمر المهرجان بالتعاون مع المخرج الكبيرعصام السيد ، وذلك حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التى تحمل دليل تميز لإستكمال طريقه فى عالم الإخراج المسرحى، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية " شمالا وجنوبا –شرقا وغربا " المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابه الواعده.

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي : يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021 ، وذلك لمدة خمسة أسابيع تنتهي في يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021 ، ولن تلقي أمانة الجائزة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك .

ومن الشروط أيضا أن المسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا.

ويشترط ألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة فى شهر نوفمبر 2021، وأن يكون المخرج / المخرجة مصرى الجنسية ، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية و اخراجية متميزة و الا يكون منقولا من عمل اخر ،وان يتميز العمل بالتكامل تمثيلا و اخراجا و ديكورا و موسيقي ، ويفضل الاعمال ذات الصلة بمجتمعها و التى تحمل هما إجتماعيا وإسبانيا و تقبل جميع الاعمال سواء كانت انتاجا مستقلا او جامعيا او انتاجا حكوميا او اى جهة.

ومن الشروط أيضا : أن يكون العمل قد تم تقديمه فى عرض عام للجمهور و من انتاج 2019 ، 2020 ، 2021 ، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح فى جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا، و من حق اللجنة حجب الجائزة اذا لم يتقدم لها من يستحق.

يتم التقديم للتسابق ونيل الجائزة من خلال ملئ إستمارة المشاركة و ترسل الأعمال مصورة مع نبذة عن السيرة الذاتية للمخرج المتقدم ، صورتين شخصيتين بجودة عالية ، صورة من بطاقة الرقم القومى ، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه وإقرار موقع من المتقدم للجائزة بأن هذا العمل لا يتجاوز التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا ، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت عكس ذلك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك ، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية ، ترسل كل هذه الطلبات علي إيميلات المهرجان التالي :

‏[email protected]

كما سيتم فرز وتحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان ، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم ، مع ضروة التزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الالكتروني متضمنا الإقرار و روابط المسرحية وملف كامل تقنى وإعلامى وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالي الجودة ،ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنة المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة ، وآخر الشروط ألا يكون المخرج قد شارك فى مسابقة أخرى بنفس العرض المسرحى .

اما عن الجوائز الخاصة بالمسابقة فهي المركز الأول : قيمة الجائزة 5 آلاف جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الأول فى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ، والمركز الثانى : قيمة الجائزة 3 آلاف جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الثانى فى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ، والمركز الثالث : قيمة الجائزة ألفين جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الثالث فى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ، كما ستتم إستضافة الفائزين بالجائزة بمراكزها الأولى والثانية والثالثة لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 6 -11 نوفمبر 2021 وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التى تقدمها إدارة المهرجان .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.