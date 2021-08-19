إنجي علي تقدم حلقة خاصة عن سمير غانم ودلال عبدالعزيز في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم المذيعة إنجي علي، اليوم الخميس، حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، في برنامج "أسرار النجوم"، على إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV"، وذلك في الساعة الثامنة مساءً.

وتبدأ إنجي علي الحلقة بالحديث عن المشوار الفني الكبير لكل منهما من بدايته ووصولاً لآخر الأعمال التي تم تقديمها، كما يتم الحديث مع أصدقائهم المقربين في الوسط الفني، بجانب إنجازاتهم وتكريمهم طوال مسيرتهم الفنية، وأيضا التكريم الذي حصل عليه سمير غانم بعدما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسمه على إحدى الكباري بمنطقة شرق القاهرة تخليداً لاسمه.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV”، وتقدمه المذيعة إنجي علي.