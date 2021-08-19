بمشاركة محمد ثروت وظهور هنيدي كضيف شرف.. إطلاق "CREW UNKNOWN" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد ببجي موبايل PUBG MOBILE لإطلاق أول مسلسل رقمي قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية في المنطقة بعنوان CREW UNKNOWN .

يتتبع المسلسل القصير مسيرة Crew Unknown، فريق التطوير المسؤول عن تطوير لعبة ببجي موبايل وجعلها أشهر لعبة جوال في العالم.

سيتم بث المسلسل المكون من خمسة أجزاء داخل اللعبة وعبر قناة PUBG MOBILE MENA على يوتيوب، وتُعرض الحلقة الأولى غدا 20 أغسطس.

تم تصوير مسلسل Crew Unknown بالكامل في مصر وأخرجه معتز التوني وSantiago Arbelaez وPablo Rivera، ويضم المسلسل ظهور خاص للفنان محمد هنيدي، بالإضافة إلى عدد من أبرز الممثلين الكوميديين في مصر والمملكة العربية السعودية، من ضمنهم محمد ثروت، ميرنا جميل، وأوتاكا.